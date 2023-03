Traffico di influenze illecite, condannati Accornero e Cuomo

Al termine del processo d'appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta, la Corte d'appello di Torino ha condannato stamane per concorso in traffico di influenze illecite a otto mesi di reclusione Gabriele Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato del Forte di Bard, e a cinque mesi e dieci giorni di reclusione l'imprenditore Gerardo Cuomo. A entrambi i giudici della quinta sezione penale hanno concesso la sospensione condizionale e la non menzione della condanna. Nell'udienza dello scorso 16 febbraio, la procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione.

"Sono spiazzato da questa sentenza visto che lo stesso procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e oltretutto la condanna di oggi è per un reato che mai è stato contestato. Perché abbiamo passato sei anni a difenderci da un'accusa di corruzione e ora viene detto che è traffico di influenze", dichiara l'avvocato Corrado Bellora, difensore di Accornero. Le motivazioni sono attese entro il 30 aprile. "Ovviamente aspettiamo il deposito per fare il ricorso per cassazione", aggiunge il legale.

Accornero e Cuomo nel luglio 2022 si erano visti annullare con rinvio dalla Cassazione la condanna a un anno di reclusione ciascuno (con sospensione condizionale) per "corruzione per l'esercizio della funzione". La suprema corte aveva scritto che "in caso di assenza della spendita di competenze proprie" da parte di Accornero "andrà verificato se i fatti possano essere piuttosto ricondotti nella diversa ipotesi del traffico di influenze illecite". La vicenda riguarda l'inchiesta della procura di Aosta su presunti patti corruttivi - risalenti già al 2013 - per favorire l'insediamento dell'azienda di Cuomo, il Caseificio valdostano, in un capannone della partecipata regionale Autoporto spa, ma anche la gara vinta dal Caseificio per le forniture da 68 mila euro al 4K Alpine endurance trail, gara di corsa in montagna di cui era direttore Accornero, e l'affidamento per 120 mila euro di opere del Forte di Bard. Nel marzo 2019, in primo grado, Rollandin era stato condannato per corruzione a quattro anni e sei mesi di reclusione (facendo scattare la sospensione dalla carica di consigliere regionale per 18 mesi dalla carica in base alla legge Severino), Cuomo a tre anni e otto mesi per corruzione e turbata libertà degli incanti e Accornero a quattro anni, sei mesi e 20 giorni per gli stessi due reati e per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. La procura di Aosta contestava anche l’associazione a delinquere. Nell'aprile 2018 il gip di Aosta aveva negato l'arresto di Rollandin mentre nell'autunno 2017 Cuomo e Accornero erano finiti per 45 giorni ai domiciliari. Per Rollandin, nel primo processo d’appello (sentenza diventata definitiva), i giudici avevano derubricato il reato in corruzione "per esercizio della funzione", dichiarando la prescrizione della vicenda sotto esame.