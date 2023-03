Stop a corsi specializzazione Univda, sindacati protestano

L'Università della Valle d'Aosta non attiverà i corsi di specializzazione per il sostegno didattico nei vari ordini di istruzione. Lo comunicano, in una nota, le organizzazioni sindacali scolastiche Flc-Cgil, Cisl scuola, Snals e Savt-école, precisando che ciò accade" nonostante il fabbisogno stimato sia numericamente considerevole: 20 insegnanti nella scuola primaria, 35 nella scuola secondaria di primo grado e 20 nella scuola secondaria di secondo grado".

"Alla base della scelta - si legge in una nota - ci sarebbe la previsione che un numero ristretto di aspiranti superi le prove selettive di accesso nonché il fatto che l'Università della Valle d'Aosta non disponga di nessun professore che possa assumere la funzione di Direttore dei corsi".

Secondo i sindacati: "l'Università della Valle d'Aosta dovrebbe essere un Ente al servizio della comunità e la valutazione dei 'rischi d'impresa' non dovrebbe essere svolta con i criteri che utilizzerebbe un'azienda; l'attivazione di questo ulteriore ciclo di specializzazione per le attività di sostegno è stata annunciata con larghissimo anticipo, pertanto la problematica relativa al Direttore poteva essere tempestivamente affrontata; la valutazione previsionale sul numero di corsisti, oltre ad essere aleatoria, non tiene conto di alcune fondamentali novità apportate dal dl 36/2022, che amplia la platea dei possibili aspiranti; non si è tenuto conto delle potenziali immatricolazioni derivanti dall'iscrizione in soprannumero di aspiranti che hanno superato le prove selettive per più ordini nei precedenti cicli di Tfa né di coloro che hanno sospeso il percorso per motivi previsti dalla normativa".

"Ad aggravare le preoccupazioni - si conclude la nota - si aggiunge il fatto che l'eventuale convenzione con l'Università di Torino prevede una riserva di posti esattamente pari alla metà del fabbisogno regionale della Valle d'Aosta, il che non garantisce il diritto degli alunni disabili ad aver il supporto didattico specializzato, non soddisfa le legittime aspettative occupazionali del personale docente precario e impone a coloro che potranno accedere ai corsi di sostenere ingenti spese di trasferta e enormi difficoltà organizzative".