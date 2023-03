Mostre, ad Aosta a confronto Fisica medica e fumetti

"Supereroi e radiazioni. Il ruolo della fisica medica nei fumetti Marvel". Questo il titolo della mostra organizzata dalla struttura di Fisica sanitaria dell'Ospedale Parini di Aosta e l'Associazione italiana di Fisica medica (Aifm), visitabile nella biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta fino al 17 marzo.

Il percorso espositivo si snoda sui tre piani della struttura con otto trittici che mettono a confronto la nascita e l'evoluzione dei supereroi con l'evoluzione tecnologica avvenuta nell'impiego e controllo delle radiazioni in Medicina e quindi la figura del Fisico medico, che "incarna egli stesso un 'supereroe moderno' nella costante lotta contro il cancro", spiegano dall'Usl.

"Si tratta di una modalità coinvolgente e innovativa per spiegare ai ragazzi il complesso e affascinante mondo delle radiazioni e la loro applicazione per la salute umana - dice la direttrice della struttura, Stefania Aimonetto - ed è anche l'occasione per promuovere il metodo scientifico, chiarire dubbi e sfatare fake news". La mostra è realizzata in collaborazione con Wow Spazio fumetto - il Museo del fumetto di Milano e vuole avere una valenza di orientamento per gli studenti valdostani che stanno pensando a un futuro nelle professioni mediche.