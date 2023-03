Maxi condominio Cervinia, pubblicata interrogazione parlamentare

(ANSA) - AOSTA, 02 MAR - E' stata pubblicata l'interrogazione del deputato di Fratelli d'Italia Matteo Rosso a riguardo del condominio da nove piani 'The Stone'. Alto 30 metri, dovrebbe sorgere al posto dell'ex Hotel Fosson a Cervinia ed è progettato dallo studio Peluffo & Partners su commissione del Gruppo Vico general contractor.

"Secondo quanto si apprende da fonti di stampa, l'opera avrebbe ricevuto le autorizzazioni da parte della Regione Valle d'Aosta (commissione paesaggistica), della Soprintendenza alle belle arti e della commissione edilizia comunale", scrive Rosso.

"Fanno riflettere, in particolare, le dichiarazioni di esperti edili, secondo cui 'sarebbe interessante capire quale norma sia stata applicata per poter progettare un edificio di nove piani, visto che le Norme di attuazione del Prgc non prevedono in alcuna zona urbanistica la possibilità di realizzare tali altezze. Anche nelle zone soggette ad interventi urbanistici di dettaglio Pud e quindi di maggiore estensione planimetrica non sono concesse tali deroghe, il numero di piani assentiti sono, nell'ipotesi più permissiva, pari a sei + un sottotetto'".

Il deputato quindi chiede "di quali informazioni disponga il governo in merito" e "quali iniziative, per quanto di competenza, il governo intenda assumere in relazione all'iter autorizzativo dell'opera, con particolare riguardo all'impatto ambientale della struttura" e "se risulti sulla base di quali motivazioni la Soprintendenza abbia autorizzato un edificio così alto e sproporzionato rispetto al contesto e che non rispetterebbe un'estetica propriamente alpina, con l'uso sapiente di legno e pietra". (ANSA).