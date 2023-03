La Torre passa a Fratelli d'Italia, "basta con politica rissosa"

(ANSA) - AOSTA, 02 MAR - Ha scelto di aderire a Fratelli d'Italia Leonardo La Torre, già referente dell'associazione Evolvendo, che esprime il consigliere regionale del gruppo misto Claudio Restano.

"La bella Valle d'Aosta - scrive La Torre in una nota - che tutti ci meriteremmo con le sue straordinarie potenzialità di benessere e sviluppo deve tornare ad esistere. Basta con la rissosa politica dell'individualismo che genera l'ingovernabilità ormai sotto gli occhi di tutti e che costantemente affossa le speranze per un futuro migliore dei Valdostani. Tutto ciò deve finire. Queste le ragioni che definiscono la mia determinata decisione di sostenere il centro-destra nel partito di Giorgia Meloni, FdI, nella più serena collaborazione con il segretario regionale Alberto Zucchi per contribuire all'organizzazione del partito sul territorio e per sostenere un cambio di marcia nelle istituzioni politiche valdostane".

Aggiunge: "Nessun contrasto con il percorso da me sostenuto nell'associazione culturale Evolvendo ma, anzi, un passo in avanti per cercare di contribuire a restituire alla Valle d'Aosta la vera buona politica, quella del confronto democratico aperto e rispettoso di tutti, quella che deve dare risposte alla società valdostana politica che richiede un radicale cambiamento dell'amministrazione a partire" dalla "sanità".

"Basta perciò - conclude - agli individualismi di una classe politica superata nei fatti, lontana e che allontana i cittadini e che non è capace di produrre nessun progetto di rilancio e speranza per la nostra straordinaria regione. Occorre una mobilitazione generale di tutte le persone di buona volontà di ogni area o credo politico per restituire con il loro impegno alla nostra bellissima terra il suo ruolo guida di regione capitale della montagna. Orgogliosi di essere valdostani e italiani". (ANSA).