Casinò Saint-Vincent, a febbraio crescono incassi

Al Casinò di Saint Vincent gli incassi a febbraio ammontano a quattro milioni e 476.119 euro e sono aumentati dell'1,46% rispetto sul 2022. Gli ingressi sono stati 23.929 con una crescita del 17,09%. I dati sono stati comunicati dalla casa da gioco valdostana.

"Rispetto al febbraio 2022 - si legge in una nota - le slot machine fanno registrare una crescita del 9,66% (più 242.877 euro), mentre i giochi da tavolo incassano 1.719.278 euro (meno 9,41%). Analizzando nel dettaglio i dati, tra i giochi risultano con segno positivo, il poker ultimate (più 76,33%), la roulette americana (più 86,30%) e i craps (più 267,72%). Con segno negativo la fairoulette (meno 27,85%), lo chemin de fer (meno 5,84%), il black jack (meno 27,32% ) e il punto banco (meno 27,60%)". Nei primi due mesi del 2023 si conferma così il trend positivo, in particolare per ciò che concerne gli ingressi e i ricavi dell'area slot.