Svizzera, patron compagnia di danza accusato di abusi

"Sequestro di persona, coazione sessuale, tentata violenza carnale": sono le accuse del ministero pubblico del Canton Vallese (Svizzera) nei confronti del fondatore della compagnia di danza elvetica Interface, con sede a Sion. Gli sono anche contestati il mancato versamento di contribuiti sociali e violazioni della legge sul lavoro.

Il procedimento penale era nato da un'inchiesta giornalistica del 2021 condotta dal quotidiano Le Nouvelliste. Otto ex dipendenti della compagnia, con le loro testimonianze, avevano denunciato "sfruttamento finanziario" e "abusi sessuali".

"Accuse gratuite e prive di fondamento", aveva replicato all'epoca l'avvocato difensore.

In un comunicato diffuso stamane, il ministero pubblico fa sapere inoltre di aver deciso l'archiviazione dei reati di sfruttamento dello stato di bisogno e di molestie sessuali - per prescrizione - e dell'accusa di impiego di lavoratori stranieri senza autorizzazione, perché non si è realizzata.

Nel dicembre 2021 era stata archiviata la posizione della fondatrice della compagnia di danza, in relazione all'ottenimento di sovvenzioni pubbliche - il Comune di Sion aveva deciso di congelare il contributo di 70 mila franchi annui concesso - e a infrazioni contro l'integrità sessuale. Il procedimento penale è quindi proseguito solo nei confronti del fondatore.