Maxi condominio a Cervinia, pronta interrogazione parlamentare

Il deputato di Fratelli d'Italia Matteo Rosso ha preparato un'interrogazione parlamentare inerente il maxi condominio "The Stone", progettato dallo studio Peluffo & Partners su commissione del Gruppo Vico general contractor e che dovrebbe sorgere al posto dell'ex Hotel Fosson a Cervinia. Al momento il deputato attende la verifica degli uffici per valutare che il Governo abbia competenza in materia.

"La volontà è capire se sono state fatte le verifiche sugli impatti ambientali - commenta Rosso - e vorrei che la questione venisse valutata con molta attenzione". Oltre alle "numerose segnalazioni ricevute" , Rosso sostiene che anche "la raccolta firme dimostri quanto la gente sia preoccupata". Di fronte a questa situazione "è mio dovere andare fino in fondo", aggiunge il deputato.