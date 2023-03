Maxi condominio a Cervinia, il sindaco ha chiesto pareri legali

Il Comune di Valtournenche ha chiesto dei pareri legali "per verificare che tutte le normative siano rispettate" nell'ambito dell'iter per la realizzazione del contestato condominio di nove piani previsto nel centro di Cervinia al posto dell'Hotel Fosson. Lo ha comunicato il sindaco, Jean Antoine Maquignaz, al termine dei lavori del Consiglio comunale.

Il progetto, ha ricordato il primo cittadino, "ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione e della Commissione edilizia (quest'ultimo con valore consultivo)" e ora "l'Ufficio tecnico ha 90 giorni di tempo per concessionare l'opera". Il sindaco - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - "ha sottolineato che né lui, né la Giunta né il Consiglio comunale hanno competenza in merito alla procedura e potrebbero pronunciarsi esclusivamente se si trattasse di un Pud".

L'edificio, 'The Stone', è progettato dallo studio d'architettura ligure Peluffo & partners su committenza del valdostano Gruppo Vico general contractor.

Intanto la petizione online 'Fermiamo l'ecomostro di Cervinia' si appresta a raggiungere le 5.000 firme raccolte (ne mancano al momento poco più un centinaio). "Se la costruzione di The Stone andrà in porto" si legge nella petizione, "la Dubai delle Alpi diventerà realtà. Anziché edificare un grattacielo di 30 metri a beneficio di soli nove privati (esatto, nove appartamenti di 160 mq l'uno!) non sarebbe più opportuno favorire al più presto la riqualificazione della Gran Baita, monumento al degrado e alla trascuratezza che da mezzo secolo fa vergognare i cervinesi?".