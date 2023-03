Due garage confiscati alle mafie ora destinati a lavori sociali

Due box confiscati alla criminalità organizzata ad Aosta saranno impiegati per "lavori sociali", come la "verniciatura di staccionate" e la "saldatura di panchine" a favore della collettività. Lo prevede una delibera con cui la giunta comunale ha formalmente assegnato i due garage di via Kaolack 8 al Servizio patrimonio, che ora dovrà occuparsi di alcuni interventi di manutenzione necessari per poter utilizzare i locali.

Già nel novembre 2021 il Comune aveva manifestato interesse per i due box, con superficie catastale di 79 mq uno e 144 mq l'altro. Nel maggio scorso l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata aveva consegnato i due immobili, che la normativa prevede siano utilizzati nell'ambito di progetti a carattere sociale. Nel novembre 2022 la giunta comunale aveva quindi inserito i due garage nel progetto 'Edilizia in città', destinandoli a "lavori sociali".