Nuovo tentativo con Testolin, ok anche da Pour l'autonomie

C'è stato anche il via libera del movimento Pour l'autonomie alla richiesta di convocazione del Consiglio Valle in seduta straordinaria per "ritentare" l'elezione alla carica di presidente della Regione di Renzo Testolin e della sua giunta. "Ci siamo confrontati con il movimento prima di firmare la richiesta", conferma il capogruppo, Marco Carrel.

Lunedì è arrivato il via libera al nuovo tentativo anche da parte dei direttivi di Union valdôtaine e Alliance valdôtaine-Vda Unie. Il confronto con i movimenti dell'alleanza autonomista progressista era un passaggio previsto secondo quanto deciso dai 19 consiglieri durante la riunione avvenuta sabato.

Commentando la mancata elezione di Testolin, domenica scorsa sul proprio blog Carrel aveva scritto: "Abbiamo aderito credendo che i problemi che avevano attanagliato la giunta Lavevaz sin dal maggio 2021 fossero risolti, o almeno superati, nonostante le numerose pagine di giornale che abbiamo letto negli ultimi mesi. Purtroppo non è stato così e anzi ci siamo trovati a scrivere forse la peggiore pagina politica della storia della nostra bellissima Regione".