Stazione per telefonia, Tar annulla il diniego a Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - Il Tar della Valle d'Aosta ha annullato il provvedimento di diniego a realizzare una stazione radio base per operatore di telefonia nel comune di Aymavilles, in località Plantey. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Inwit spa, società che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, contro la decisione del 30 maggio 2022 adottata dallo Sportello unico degli enti locali in base al parere del Comune di Aymavilles. La richiesta era di poter installare la "sola infrastruttura passiva", che anticiperebbe la "presentazione da parte dell'operatore di telefonia (Vodafone) di una successiva istanza per l'installazione degli impianti di trasmissione (apparati e antenne)".

Il diniego era stato disposto dato che l'area interessata rientra tra quelle "di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate" in base alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale. Tuttavia è lo stesso documento comunale a non disporre "in maniera espressa un divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione" nell'area, scrive il Tar accogliendo la tesi di Inwit. In ogni caso, secondo i giudici amministrativi, "le previsioni urbanistiche che pongono divieti all'installazione di impianti di telecomunicazione devono essere interpretate come non assolute, ma sempre derogabili, laddove la necessità di garantire un servizio capillare lo imponga". (ANSA).