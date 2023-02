Resistenza, 50 anni fa Medaglia d'oro alla Valle d'Aosta

Domenica 25 febbraio 1973 il Presidente della Repubblica Giovanni Leone consegnò alla Valle d'Aosta la Medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza (1943-1945), concessa con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1971. La cerimonia - come ricorda l'Anpi in una nota - si svolse ad Aosta. "Fiera di tradizioni guerriere e di libertà - era riportato nelle motivazioni - la Valle d'Aosta, con perizia di Capi, valore di combattenti, passione e sacrificio del suo popolo prode, combatteva per venti mesi la dura guerra partigiana contro l'occupazione nazifascista".

"A cinquant'anni da quel evento - commenta Nedo Vinzio, presidente dell'Anpi Valle d'Aosta - è importante ricordare quanti hanno combattuto o contribuito a liberare la Valle d'Aosta dal nazifascismo. La Medaglia d'Oro è un riconoscimento che possiamo mostrare con orgoglio, ma che ci impone di continuare a lottare contro le nuove forme di fascismo perché l'esperienza della Resistenza ci insegna che i fascismi si sconfiggono con la conoscenza, con l'unità democratica e con la fermezza delle Istituzioni. Nel nostro Paese già un'altra volta la debolezza dello Stato rese possibile l'avventura fascista che portò sangue, guerra e rovina come mai si era visto nella storia dell'umanità".