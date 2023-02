Furto in due locali di Aosta, un denunciato

E' un uomo di 44 anni originario del novarese, senza fissa dimora e a oggi irreperibile, il presunto autore dei furti avvenuti in due ristoranti del centro di Aosta nelle settimane scorse.

Lo ha identificato la polizia grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e alla testimonianza di un passante. Il bottino nel ristorante Hamerica's era stato di due tablet e alcune monete, di circa 200 euro nel Laboratorio Latini in via Aubert. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato in continuazione.