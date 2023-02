Carrel, i problemi della maggioranza non sono risolti

"Abbiamo deciso di dare la nostra adesione a questa nascente maggioranza, per cercare di portare il nostro contributo e perseguire delle soluzioni ai problemi che in questi due anni abbiamo sempre sottolineato dall'opposizione. Abbiamo aderito credendo che i problemi che avevano attanagliato la Giunta Lavevaz sin dal maggio 2021 fossero risolti, o almeno superati, nonostante le numerose pagine di giornale che abbiamo letto negli ultimi mesi.

Purtroppo non è stato così e anzi ci siamo trovati a scrivere forse la peggiore pagina politica della storia della nostra bellissima Regione". Lo scrive sul suo sito Marco Carrel (Pour l'Autonomie) che torna sul voto in Consiglio Valle che ha 'bocciato' venerdì scorso la candidatura di Renzo Testolin alla presidenza della Regione. "Per aver sbagliato questa valutazione - aggiunge - non posso che chiedere scusa ai valdostani".

"E' giusto festeggiare la Valle d'Aosta e il suo Statuto - prosegue - ma non posso dire di farlo a cuor leggero. Servirà confrontarsi con il nostro movimento e con la gente per capire come affrontare i prossimi passaggi politici garantendo come sempre la nostra correttezza e la nostra coerenza per cercare di dare delle risposte ai valdostani, senza permettere a nessuno di usare le nostre scelte per raggiungere i loro obiettivi".