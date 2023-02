Pd: in Valle d'Aosta trionfa Elly Schlein, supera il 70%

Trionfo alle primarie del Partito Democratico in Valle d'Aosta per Elly Schlein: ha ottenuto 736 voti rispetto ai 305 di Stefano Bonaccini. I dati sono definiti e sono relativi ai nove seggi allestiti sul territorio. I votanti sono stati 1.041, in calo rispetto ai circa 1.400 del 2019. Quattro le schede bianche.