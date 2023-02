Neve sulla strada, carambola di automobili a Cervinia

Una decina di autoveicoli sono stati coinvolti in una carambola a Cervinia. Il maxi-incidente - che ha provocato danni ai mezzi ma senza feriti tra conducenti, passeggeri e pedoni - è avvenuto alle 11.30 in frazione Cielo Alto ed è stato probabilmente provocato dalla neve caduta sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di polizia locale e carabinieri, in circa tre ore di lavoro sono riusciti a rimuovereci didascalia le autovetture e a ripristinare la viabilità.