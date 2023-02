Rollandin, governo di scopo? Ci sono diverse possibilità

(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - Un governo di scopo per uscire dalla crisi in Regione? "Ci sono diverse possibiità. Adesso non mi sento di anticipare degli aspetti che dobbiamo discutere assieme". Così all'ANSA Augusto Rollandin (Pla) dopo la mancata elezione di Renzo Testolin a presidente della Regione. "Adesso - aggiunge - vedremo come uscirne, tra oggi e domani".

"Assolutamente sì", conferma Rollandin: Pour l'autonomie ha dato il proprio sostegno all'intesa a 19 con Renzo Testolin candidato presidente (che però, con 17 voti su 35, non ha avuto la maggioranza dei voti in aula), "abbiamo lavorato fino in fondo". (ANSA).