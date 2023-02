Pick-up si ribalta a Roisan, conducente ferito

Un 24enne valdostano alla guida di un pick-up è rimasto ferito a seguito di un incidente autonomo avvenuto verso le ore 7 a Roisan. Per cause da accertare il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato sulla strada. E' stato preso in carico dal 118 e portato in ospedale ad Aosta per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e la carreggiata e i carabinieri per i rilievi del caso.