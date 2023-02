Aggredito con un'arma da taglio, uomo ferito ad Aosta

Un uomo è stato aggredito con un'arma da taglio ad Aosta durante la serata di venerdì 24 febbraio. Arrivato in pronto soccorso, è stato curato dai sanitari. Si tratta di un quarantanovenne. Ha riportato ferite alle mani e al volto. Le sue condizioni non paiono gravi.

L'ospedale ha comunicato l'accaduto alla polizia. Gli agenti arrivati al Parini hanno ascoltato la vittima dell'aggressione per tentare di ricostruire l'accaduto. Sono in corso accertamenti per risalire all'autore del gesto.