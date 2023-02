Sanità: emergenza in montagna, un master in Valle d'Aosta

Formare personale sanitario e del soccorso capace di fronteggiare emergenze anche catastrofiche.

Questo lo scopo principale della tappa valdostana del master internazionale in "Mountain emergency medicine", in calendario dal 27 febbraio al primo marzo a Courmayeur e a Pila (Gressan).

Il master è dedicato all'alta formazione di medici e infermieri attivi nel campo dell'emergenza in montagna e in territorio impervio. Fra i temi delle lezioni teoriche il congelamento e l'ipotermia. È prevista un'esercitazione di soccorso in valanga sul campo.

Il master è nato dalla collaborazione con l'università dell'Insubria e la Milano Bicocca ed è biennale. "La montagna diventa sempre più luogo di vacanza e svago. Ai frequentatori abituali dell'ambiente alpino, alpinisti, escursionisti, praticanti di sport estremi - spiega Luigi Festi, chirurgo dell'Urgenza ed emergenza all'ospedale di Varese, direttore didattico e ideatore del master - si affianca ormai da alcuni anni un pubblico nuovo che cerca una vacanza attiva e sportiva in ambiente incontaminato. Purtroppo questa nuova frequentazione si presenta talvolta poco consapevole e spesso rischiosa".

Partner del master è la Fondazione montagna sicura, nella cui sede si terranno le lezioni teoriche, così come nella sede del Soccorso Alpino valdostano.