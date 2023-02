Ricoverata per incidente sugli sci, muore in ospedale

Una donna canadese di circa 40 anni, Irene Shankland, è morta in ospedale ad Aosta nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio. La causa del decesso - secondo quanto si è appreso - è una infezione. In vacanza in Valle d'Aosta insieme con i familiari, la settimana scorsa aveva riportato una frattura dopo un incidente autonomo avvenuto sulle piste da sci.

Trasportata all'ospedale Parini, era stata ricoverata. Secondo fonti sanitarie, il suo trasferimento nel reparto di rianimazione, dove è morta, non è però legato al trauma ma, appunto, a un'infezione (contratta prima del ricovero). Trattandosi di un decesso di una persona ricoverata inizialmente per un trauma, una segnalazione è stata trasmessa dall'ospedale alla procura di Aosta, che ha disposto l'autopsia. L'esame medico legale è previsto lunedì.