Corte dei Conti, nel 2022 recuperati oltre 290.000 euro

Nel 2022 la Corte dei Conti della Valle d'Aosta, in riferimento a sentenze passate in giudicato, ha recuperato 290.950,50 euro. E' quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale Giuseppe De Rosa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

In dettaglio sono stati recuperati 270.374,47 euro a seguito di sentenze di condanna e sono stati incamerati 6.082,96 euro frutto di tre "riparazioni spontanee". "L'ulteriore somma di 14.493,07 euro - spiega De Rosa - è stata recuperata nell'ambito di quattro giudizi definiti totalmente o parzialmente con rito abbreviato".

Inoltre "si rappresenta che, alla data del 31 dicembre 2022, residuano recuperi per l'ammontare di 6.944.880,92, euro di cui euro 5.415.731,98 relativi alla (sola) sentenza 117/2016 della Sezione III Centrale d'Appello, e 1.529.148,94 euro concernenti le ulteriori decisioni per le quali sono in corso i procedimenti di esecuzione; tra questi, va evidenziato quello avente l'importo di 750.915,49 euro, relativo alla sentenza 318/2016 della Sezione II Centrale d'Appello, in relazione alla quale procedura risulta pendente una rogatoria internazionale civile".