Corte dei Conti, diffuse irregolarità procedimentali in Vda

"Una casistica emergente dall'esame degli atti attuato nell'anno 2022 attiene alla ricorrenza - evidenziata per lo più, ma non unicamente, nella materia del riconoscimento dei debiti fuori bilancio degli Enti locali - di diffuse irregolarità procedimentali, spesso derivanti da una poco attenta applicazione delle norme e, in taluni casi, anche dall'ignoranza delle stesse, conseguentemente determinanti l'attivazione di plurimi accertamenti dell'Ufficio requirente".

Lo scrive il procuratore regionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, Giuseppe De Rosa, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Tali ricorrenze, pur non comportando ex-se ipotesi di responsabilità amministrativa - aggiunge - costituiscono tuttavia un profilo sintomatico di criticità che si ritiene di dover segnalare, con l'invito che contestualmente si rivolge, agli Organi preposti e ai Responsabili dei procedimenti amministrativi, a una più puntuale osservanza delle regole disciplinanti le modalità e i vincoli del pubblico agire".