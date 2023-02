Corte dei conti, azione non inficiata da sentenza Casinò

"L'azione della Procura della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta mira, quanto più utilmente, non solo a reprimere, ma a prevenire l'insorgenza di illeciti e di disfunzioni dell'attività amministrativa per contribuire, in termini sostanziali, al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale indicazione si ritiene non inficiata da vicende esitate negativamente rispetto alle premesse, assurte nel 2022 agli onori della cronaca locale; in primis, quella degli aumenti di capitale della Società di gestione del Casinò di Saint-Vincent. Ciò, in ragione della doverosa attivazione dell'Ufficio nei contesti, fattuali e giuridici, nei cui ambiti le iniziative hanno trovato svolgimento". Lo scrive il procuratore regionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, Giuseppe De Rosa, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.