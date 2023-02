Corte conti, cinque partecipate regionali in perdita nel 2021

"Si è appurato che, nel 2021, le società partecipate che hanno registrato perdite di esercizio sono state la Sav spa, la Rav spa, la Cervino spa, la Courmayeur Mont Blanc funivie spa e la Funivie Piccolo San Bernardo spa.Tutte le altre società hanno riportato utili d'esercizio: Struttura Valle d'Aosta srl ha registrato, per il terzo anno consecutivo, un risultato positivo (350.519 euro) e la Casinò spa è tornata in utile (7.077.604 euro) dopo la perdita del 2020. E' stato registrato un aumento degli utili delle società partecipate rispetto al 2020 (+ 65.204.474,96 euro) da attribuire principalmente all'utile conseguito dalla Cva spa (euro 112.324.680,03), incrementato di euro 63,5 milioni rispetto all'anno precedente".

Lo scrive il presidente della Sezione di controllo della Corte di conti per la Valle d'Aosta, Franco Massi, nell'intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Spazio anche "all'esame della regolarità e legittimità della gestione della società Monterosa Ski (periodo 2011-2020)". In questo senso "appare evidente come, nel periodo considerato, senza il continuo e sostanzioso sostegno finanziario periodicamente riconosciuto, da parte del socio, alle sorti societarie, la prosecuzione dell'attività sarebbe stata seriamente messa in discussione". Il "soccorso finanziario della Regione è stato costituito da consistenti iniezioni di liquidità (circa euro 30 milioni), riconosciute sotto molteplici forme, a partire dalla sottoscrizione di aumenti di capitale nominale sino alla rinunzia di rate di mutuo 'convertite', con effetto novativo, in altrettante quote di capitale sociale, a scopo di ulteriori, rilevanti patrimonializzazioni". La società ha iniziato "ad esibire un risultato d'esercizio in territorio positivo soltanto dal 2017". Da tenere in considerazione che i dati si riferiscono ad anni in cui l'emergenza Covid ha avuto una pesante influenza sulle presenze turistiche.