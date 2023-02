Superbonus: Manes, auspicio è che diventi misura ordinaria

(ANSA) - AOSTA, 23 FEB - Il deputato valdostano Franco Manes (Misto - Minoranze linguistiche) interviene sulla questione del Superbonus. "Sul fatto - dichiara - che la misura originaria potesse essere un'ottima opportunità per l'intero paese non ci sono dubbi ma le domande da porsi dovrebbero essere: tale misura è stata gestita bene? Era sostenibile? E' stata governata adeguatamente? L'impianto applicativo-tecnico era adeguato? Personalmente da cittadino, da architetto non credo proprio.

Nessuna certezza, infinite risposte dall'Agenzia delle Entrate, cittadini e imprese in totale confusione. Non per niente nel decreto aiuti quater art.9, avevo redatto un emendamento presentato poi dal senatore Durwalderner, che garantiva sostanzialmente un regime cuscinetto prima che le modifiche previste nel Dl aiuti quater sul superbonus assumessero efficacia".

"Il vero errore - prosegue Manes - è stato questo, non prevedere quello che oggi ci troviamo ad affrontare. L'auspicio è che il superbonus possa, nel più breve tempo possibile diventare un bonus ordinario strutturale, che raccolga in sé tutte le agevolazioni previste ad oggi, immaginando un sistema misto tra cessione di credito e mutui a tasso agevolato garantito dallo Stato. Ora però è importante garantire l'immediata liquidità alle imprese e chiarire molto bene cosa sia successo all'interno della gestione sin dall'origine della misura stessa".

Ad oggi, la componente delle minoranze linguistiche è al lavoro per presentare entro il 6 marzo degli emendamenti al decreto, che è in prima lettura alla Camera. (ANSA).