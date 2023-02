Incendio in casa a Saint-Christophe, fiamme domate nella notte

E' stato domato nel corso della notte l'incendio divampato mercoledì sera in una casa di Saint-Christophe, in frazione Champ-d'Hône. Dopo le operazioni di controllo e bonifica, i vigili del fuoco inizieranno la rimozione dei materiali bruciati.

Il rogo si è propagato da una stufa e le fiamme hanno raggiunto il tetto in legno. Nessuna persona è rimasta nell'incendio: i proprietari non erano in casa e sono arrivati sul posto solo dopo essere stati avvertiti dai vicini.

Nella notte hanno lavorato 16 vigili del fuoco professionisti insieme agli autisti di tre autobotti, scala e carro fiamma, oltre a sette vigili del fuoco volontari di Saint-Christophe e Quart.