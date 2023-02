Causa Lefebvre da 43 mln, annullata sentenza favorevole a Casinò

Annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte d'appello di Torino aveva respinto la richiesta di risarcimento di 43 milioni 606 mila euro avanzata alla Casinò de la Vallée spa da due società legate al gruppo Lefebvre. Lo ha deciso con un'ordinanza la Corte di cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso di Sitmar (ex Sitav) ed Elle Claims contro il provvedimento di secondo grado datato 16 novembre 2020. La vicenda riguarda la 'causa madre' relativa al passaggio dal privato al pubblico della casa da gioco di Saint-Vincent. La richiesta di risarcimento milionario si riferisce ad affitti di parcheggi e magazzini che, secondo i ricorrenti, non sarebbero stati pagati nel passaggio di gestione.

Saranno quindi ancora i giudici civili della Corte d'appello di Torino, ma in diversa composizione, a doversi pronunciare sulla causa. La vicenda coinvolge anche Casinò de la Vallée Gestione straordinaria, che con la sentenza del 16 novembre 2020 era stata condannata a pagare 215.500 euro, oltre interessi, a Elle Claims.