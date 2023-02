Campionati della cucina italiana, un oro a due chef valdostani

Per la prima volta la Valle d'Aosta è prima assoluta in una categoria dei Campionati della cucina italiana.

Danilo Salerno e Simone Salmin si sono assicurati l'oro per la 'Mistery box', una scatola che nasconde alcuni ingredienti con i quali devono cimentarsi gli chef.

I Campionati della cucina Italiana, competizione giunta quest'anno alla sua settima edizione, si sono svolti dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Rimini.

L'evento, riconosciuto dalla Worldchefs (Confederazione mondiale dei cuochi), è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) in collaborazione con Ieg - Italian exhibition group, all'interno di Beer&Food Attraction, fiera di riferimento per l'eating Out.