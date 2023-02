Ad Aosta i prezzi aumentano ancora nel mese di gennaio

(ANSA) - AOSTA, 23 FEB - Nel mese di gennaio 2023 l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta ha registrato una variazione del +1,2% rispetto a dicembre 2022 e del +7,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Considerando le variazioni congiunturali dei prezzi (quelle calcolate rispetto al mese precedente) le divisioni di spesa che hanno mostrato nel mese di gennaio 2023 gli aumenti più significativi sono quelle relative a: Servizi ricettivi e di ristorazione (+3,6), Trasporti (+3,0), Comunicazioni (+1,3), Bevande alcoliche e tabacchi (+1,2), Ricreazione spettacoli e cultura (+1,2), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,8), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,7), Servizi sanitari e spese per la salute (+0,6), Altri beni e servizi (+0,6), Abbigliamento e calzature (+0,1). Sono in diminuzione i prezzi per Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,1) mentre risultano invariati quelle per l'istruzione.

Le variazioni tendenziali degli indici dei prezzi delle divisioni di spesa (quelle calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) vedono ai primi posti nella graduatoria quelle relative a: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+22,2), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+10,0), Trasporti (+9,4), Ricreazione, spettacoli e cultura (+4,1), Mobili, articoli e servizi per la casa (+3,8), Servizi ricettivi e di ristorazione (+3,4), Altri beni e servizi (+2,9), Bevande alcoliche e tabacchi (+2,1). Abbigliamento e calzature (+1,5), Servizi sanitari e spese per la salute (+1,1), Comunicazioni (+0,1). In lieve diminuzione I i prezzi per l'Istruzione (-0,1).

