Telcha rateizza debiti, piani di rientro già per 44 condomìni

Scattano i pagamenti a rate per i debiti accumulati nei confronti di Telcha. La società che gestisce la rete di teleriscaldamento di Aosta "ha già attuato almeno 44 piani di rientro per altrettanti condomìni", ha detto il sindaco, Gianni Nuti, in apertura dei lavori del Consiglio comunale.

"Abbiamo visto - ha spiegato il primo cittadino - per la seconda volta Telcha, insieme alle associazioni dei consumatori, per continuare il percorso di accompagnamento al fronteggiare i problemi dei rincari delle spese energetiche in modo ponderato e condiviso. La società non solo si è detta disponibile, ma ha già attuato almeno 44 piani di rientro per altrettanti condomìni" e "anche per concordare un piano di comunicazione trasversale che coinvolga sia i cittadini, sia gli amministratori dei condomìni, sia Telcha stessa".

La problematica era salita alla ribalta nel dicembre scorso, quando Adicomsum, Adoc, Avcu e Federconsumatori avevano denunciato aumenti del 140% durante l'ultimo anno e avevano scritto all'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) segnalando "una sorta di monopolio per le abitazioni servite dalla società Telcha" e per chiedere "un giudizio sulla correttezza dei contratti" in essere.