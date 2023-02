Mondiali sci di fondo: Pellegrino, mi sento competitivo

"Mi approccio alla mia settima sprint mondiale senior, dopo 12 anni da Oslo 2011. E' una bella sensazione essere alla vigilia di un Mondiale sentendosi competitivo. La preparazione è andata bene, compreso l'ultimo periodo: abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare". E' quanto ha dichiarato Federico Pellegrino alla vigilia della Sprint a tecnica classica valida per i campionati mondiali di sci nordico che si svolgono a Planica, in Slovenia.

"Oggi abbiamo fatto un po' di allenamento pre-gara - ha aggiunto - e ho avuto delle buone sensazioni. La pista non è lunghissima, ma è abbastanza dura: sicuramente un fattore determinante sarà la neve visto il caldo previsto per i prossimi giorni. Correndo al pomeriggio bisognerà riuscire a leggere anche quel fattore". La gara è in programma il 23 febbraio: in tarda mattinata le qualificazioni e dalle 14,30 le finali femminili e maschili.