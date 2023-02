Incendi, brucia un'abitazione a Saint-Christophe

Un incendio ha coinvolto un'abitazione a Saint-Christophe. Le fiamme interessano anche i locali dell'immobile, che si trova in località Champ-d'Hône. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con diversi automezzi a supporto: carro fiamma, scala e botti per mancanza d'acqua.

"Non ci sono persone coinvolte. Al momento dell'incendio nella casa non c'era nessuno. I proprietari sono arrivati dopo, allertati dai vicini", spiega il vicesindaco di Saint-Christophe, Corrado Giachino, che si trova sul posto. "I danni sono ingenti. Al momento - aggiunge il vicesindaco - proseguono le operazioni di spegnimento". Sul posto, oltre ai vigili del fuoco professionisti di Aosta, si trovano anche i volontari di Saint-Christophe.