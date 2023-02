Cime bianche: pronto studio fattibilità, "lo avrà nuova giunta"

Lo studio di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche "è stato concluso. Chiaramente aspettiamo l'insediamento del nuovo governo regionale per trasmetterlo". Lo dice Giorgio Munari, amministratore delegato della Monterosa spa.

Munari non anticipa il contenuto dello studio, realizzato da una società di Bolzano: "Lo invieremo all'azionista di riferimento" - giunta e commissioni consiliari - "che deciderà cosa comunicare e come comunicare". "L'aumento dei costi degli ultimi mesi - aveva detto a inizio gennaio l'ad - ha portato delle revisioni in rapporto alle stime iniziali e tutto questo verrà specificato nello studio".