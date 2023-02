Rencontres de Physique, La Thuile torna 'capitale' della ricerca

Dalla cosmologia e la fisica delle astroparticelle alla fisica subnucleare, dalla ricerca della materia oscura al presente e futuro dello studio delle onde gravitazionali: sono alcuni dei temi delle oltre 50 relazioni che saranno presentate da domenica 5 a sabato 11 marzo al Centro congressi dell'hotel Planibel di La Thuile, in occasione dell'edizione numero 36 delle 'Rencontres de physique de la Vallée d'Aoste'. Si tratta di un evento scientifico di livello internazionale, organizzato dall'assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari.

Uno spazio importante sarà dato ai contributi dei giovani fisici. La sessione dedicata a 'Physics and society' ospiterà un seminario del dr. Francesco Tacchino, del Centro di ricerca Ibm di Zurigo, che presenterà lo stato di avanzamento del Quantum computing. Venerdì 3 marzo sono previste iniziative per gli studenti valdostani svolte dai ricercatori dell'Infn.

Mercoledì 8 marzo infine, dalle 11 alle 13, nel salone Maria Ida Viglino di palazzo regionale è in programma una conferenza per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, sul tema 'Cosa hanno in comune la tonaca di San Francesco, un quadro di Leger, e gli scritti di Galileo Galilei? - Investigare l'arte ovvero lo studio del patrimonio culturale con (piccoli) acceleratori di particelle'.