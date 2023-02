Giustizia: Antoniozzi (FdI), riflettere su vicenda Sorbara

"Dinanzi a un uomo assolto dopo 909 giorni di custodia cautelare, accusato di mafia, la cui carriera politica è stata speriamo solo interrotta, dovremmo chiederci realmente se qualcosa non va per il verso giusto. Non possiamo fare finta di niente né pensare che sia stato un incidente di percorso, poiché la domanda di garanzie costituzionali, unita certamente alla massima solerzia nel combattere le mafie, non è isolata. Non ho ricette risolutive ma semplicemente chiedo una riflessione alla politica, quanto mai necessaria". È quanto afferma - a proposito dell'assoluzione di Marco Sorbara, ex assessore comunale di Aosta e consigliere regionale - Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "A Sorbara che non fa parte del mio partito - conclude - chiedo, invece, se possibile, di tornare in politica. Da cittadino, prima ancora che da legislatore, mi congratulo con lui per avere dimostrato la sua innocenza immaginando solo lontanamente le grandi sofferenze patite".