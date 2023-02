Bimba morta dopo visite, difesa 'aveva deficit immunologico'

"Per me la bambina è morta perché aveva un deficit immunologico che ha reso gravissimi il fatto virale e il fatto batterico". Così in aula Pasquale Di Pietro, già direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione dell'ospedale Gaslini, consulente tecnico della difesa del pediatra Marco Aicardi, di 49 anni, di Verrayes (Aosta), unico imputato per la morte a 17 mesi della bimba valdostana Valentina Chapellu, visitata e dimessa per quattro volte dall'ospedale Beauregard di Aosta. Aicardi è accusato di omicidio colposo.

"La manifestazione che ha avuto la bambina - ha detto Di Pietro - è stata esplosiva. Non è una manifestazione normale" perché "hanno mollato tutte le difese e nessuno se lo poteva aspettare". Affetta da influenza A, la piccola morì il 17 febbraio 2020 a causa - emerge dalla perizia svolta con incidente probatorio - di una sovrainfezione batterica. Ma secondo Di Pietro, già presidente della società italiana di pediatria, "non è vero", dato che il decesso della bambina "è stato determinato dalle tre cause insieme" (cioè anche dal deficit immunologico). Alcuni giorni prima, l'11 febbraio 2020, quando Aicardi la visitò al Beauregard, le sue condizioni - sempre secondo i periti Cinzia Immormino e Antonio Francesco Urbino - erano sufficientemente gravi da indicare un periodo di osservazione prolungato e un eventuale ricovero, in cui eseguire esami ematochimici e strumentali. Due giorni dopo, il disperato trasferimento al Regina Margherita di Torino, dove poi è morta.