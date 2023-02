Adu, serve totale ricambio della classe dirigente

In Valle d'Aosta "più che una riforma elettorale, serve un totale ricambio della classe dirigente". Lo scrive Adu in una nota di commento all'evoluzione della situazione politica in Regione. "Il programma della maggioranza in Regione - prosegue - più che un elenco di obiettivi pare una semplice ricognizione, nemmeno completa, dei problemi della nostra Regione. Il sociale e la crisi economica non vengono quasi trattati, a confermare una separazione tra Palazzo e cittadini. Su Cime Bianche, tunnel del Bianco, aeroporto e ospedale (nel programma si parla di nuovo ospedale, ma è un falso dato che la maggioranza intende continuare a rattoppare la vecchia struttura) il Partito Democratico conferma di aver barattato gli impegni elettorali in cambio di un paio di poltrone".