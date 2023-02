Autonomie: Caveri, riformare Statuti ma con logica d'intesa

"Centrale per il futuro è immaginare una riforma e modernizzazione degli Statuti speciali, ma con una logica d'intesa per evitare stravolgimenti nel passaggio parlamentare previsto dall'articolo 138 della Costituzione". Lo ha detto l'assessore regionale Luciano Caveri, che ha partecipato a Borghetto sull'Adige (Trento) ad un incontro sul futuro delle Autonomie speciali. "Il vento dell'antiregionalismo - ha aggiunto - soffia forte e le polemiche speciose sull'autonomia differenziata per le Regioni ordinarie lo dimostrano. Per questo è necessaria una svolta: in un slogan 'dalla difesa all'attacco' nel solco del federalismo come reale alternativa istituzionale. Stare insieme e battersi in modo risoluto contro le derive centraliste è sforzo politico, giuridico, culturale e sociale".