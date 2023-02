Legambiente, recuperabili perdite chiusure traforo Monte Bianco

"Dispiace che ci siano interruzioni di servizio nel collegamento con la Francia, il disagio è reale, ma le perdite di fatturato nelle settimane di chiusura prospettate da Confindustria (preoccupazioni sonoramente smentite dalla lettura dei dati relativi al periodo di chiusura successivo al terribile incidente del 1999) saranno recuperabili con un'adeguata promozione turistica di un ambiente più sano, tranquillo e godibile". Lo scrive Legambiente Valle d'Aosta in una nota, commentando il dibattito sulle chiusure del traforo del Monte Bianco previste nei prossimi anni per lavori e l'ipotesi di raddoppio della galleria.

"Se vogliamo essere più competitivi - si legge - di quanto siamo adesso, preoccupiamoci di offrire più 'ambiente', più aria pulita, e un'accoglienza di sempre maggior qualità. Non riempiamo per i prossimi anni le nostre strade di camion pieni di materiale proveniente dalle opere di scavo per il secondo tunnel, da smaltire in chissà quali discariche; non allontaniamo con attività rumorose gli amanti della natura; non roviniamo la montagna con nuovi impianti (vedi Cime Bianche) che servono solo a nutrire appetiti edilizi speculativi. Offriamo invece prodotti del territorio unici (ambientali, enogastronomici, culturali) e certifichiamoli".

Secondo l'associazione ambientalista è una discussione "fuori dal tempo quella cui stiamo assistendo in queste settimane sul raddoppio del traforo del Monte Bianco. Siamo tuttavia tranquilli, perché i francesi di questa opzione non ne vogliono sapere".