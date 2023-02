Bccv, è operativa la Consulta dei giovani soci

Dopo averne promosso la nascita, la Banca di credito cooperativo valdostana rende noto di aver concluso l'iter di costituzione della Consulta dei giovani soci Bccv. Con l'assemblea generale che si è tenuta nelle scorse settimane, è stato eletto il Consiglio direttivo per il periodo 2022-2025, composto da: Enrico Di Francesco (presidente), Eleonora Bisoglio (vicepresidente), Giulia Calisti (segretario), Andrea Manazzale (responsabile rapporti con la Bccv), Beatrice Munier, Martina Mariano, Andrea Pressendo.

"Saranno produttori di idee e attori di realizzazioni. La nostra Consulta dei giovani - commentano Davide Adolfo Ferrè, presidente Bccv, e Fabio Bolzoni, direttore generale Bccv - dovrà essere una presenza di ascolto, per stimolare nuove idee e attività sociali sul territorio". "Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la coesione sociale e il coinvolgimento attivo dei giovani nell'impegno della nostra banca per il territorio", dichiara Enrico Di Francesco, presidente della Consulta giovani.