Auto si ribalta a Nus, viabilità interrotta nel pomeriggio

Un'auto si è ribaltata a Nus, lungo la strada regionale per Saint Barthélemy. Le persone a bordo sono uscite autonomamente dall'abitacolo e non hanno avuto bisogno di soccorso sanitario. L'incidente è avvenuto verso le 14.50.

Il veicolo, rimasto in mezzo alla strada, è stato recuperato dai vigili del fuoco con una gru e due mezzi di supporto. Sul posto sono intervenuti anche i forestali. Per consentire l'intervento, la viabilità è rimasta bloccata per 45 minuti.