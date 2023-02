Si lavora a nuova Giunta, Marzi verso la sanità

Ore frenetiche per la formazione della nuova Giunta regionale della Valle d'Aosta che sarà guidata da Renzo Testolin (Union valdotaine). Dopo gli incontri di oggi si va formando il nuovo esecutivo che sarà sostenuto da una maggioranza autonomista-progressista.

Il presidente Testolin - secondo quanto si è appreso - dovrebbe avere anche le deleghe alle Partecipate e a Finanze-Bilancio, mentre per il vicepresidente Luigi Bertschy sono confermati lo sviluppo economico e il lavoro. Carlo Marzi (Stella alpina) è il nome indicato per la sanità, Jean-Pierre Guichardaz (Partito Democratico) dovrebbe passare a Istruzione e Cultura, Marco Carrel (Pour l'Autonomie) è il favorito per l'Agricoltura e Risorse Naturali, Luciano Caveri (Av-VdaUnie) dovrebbe avere le deleghe agli Affari europei e all'Innovazione. Restano da assegnare due assessorati all'Union valdotaine: per il Turismo il nome più accreditato è quello di Giulio Grosjacques mentre per le Opere pubbliche è quello di Davide Sapinet. La nuova Giunta sarà resa nota la prossima settimana.