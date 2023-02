Regioni arco alpino chiedono tutela agricoltura di montagna

La nuova programmazione 2023/2027 degli aiuti europei riconosca a pieno titolo le specificità dell'allevamento di montagna, come la salvaguardia e la valorizzazione delle razze autoctone e l'agricoltura estensiva.

E' quanto hanno chiesto le regioni dell'arco alpino durante un incontro tra gli assessori regionali all'Agricoltura e il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

"Abbiamo fatto fronte comune affinché sia valorizzata l'organizzazione del nostro sistema di allevamento, - spiega Davide Sapinet, assessore all'agricoltura della Valle d'Aosta - che si è plasmato sulle tipicità dei nostri territori di montagna e che consente da sempre di mantenere e dare valore alle aree più fragili e marginali. Questa istanza è stata sollevata in prima battuta dalla Valle d'Aosta, in quanto per noi la tutela delle nostre peculiarità è particolarmente sentita, poi è stata condivisa e supportata con convinzione anche dalle altre Regioni".