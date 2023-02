Modifica contratto dg Usl, Zucchi 'scelta politica arrogante'

Con delibera del 16 febbraio "la giunta regionale - scrive in una nota Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta - ha deciso di modificare il contratto del direttore generale dell'azienda Usl", Massimo Uberti, "al fine di consentirgli di proseguire nel suo incarico fino a scadenza, seppure in quiescenza, ma con retribuzione". Secondo Zucchi "qualche riflessione e diverse domande sono ineludibili. Primo, nel contratto originario di nomina del 2021 era stato previsto che in tal caso (quiescenza) il dg potesse proseguire per un anno a titolo gratuito in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro come previsto dalla legislazione vigente. In base a quale norma di legge - chiede Zucchi - è stato modificato il contratto di lavoro del dg Uberti", "autorizzandolo alla prosecuzione dell'incarico fino alla naturale scadenza derogando al vincolo della gratuità in caso di avvenute dimissioni per sopraggiunta e comunicata quiescenza che ha risolto il contratto di lavoro in data 1 febbraio 2023? Se la giunta in ordinaria amministrazione non avesse modificato oggi il contratto al dg Uberti quest'ultimo, il 17 febbraio, avrebbe salutato la Vda lasciando dalla sera alla mattina come il suo predecessore Pescarmona? Secondo, si tratta di atto indifferibile e urgente visto il periodo di ordinaria amministrazione in cui versa la giunta regionale?".

"Terzo, il riferimento all'ordinaria amministrazione - afferma Zucchi - impone la doverosa insussistenza di scelte politiche negli atti che si possono adottare.

E non è forse una scelta politica (arrogante) quella di privare il prossimo governo regionale della possibilità di scegliere un altro direttore generale per la nostra azienda sanitaria?".