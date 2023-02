Minoranze linguistiche,Steger e Manes 'ratificare Carta europea'

(ANSA) - AOSTA, 17 FEB - Dopo che il Consiglio d'Europa ha richiamato "l'Italia sulla tutela delle minoranze linguistiche 'numericamente inferiori'" i deputati Dieter Steger (Svp) e Franco Manes (Uv) ricordano di aver fattivamente evidenziato questo "gap" tramite la proposta di legge, depositata il 12 ottobre 2022, in cui si propone la ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, firmata a Strasburgo nel 1992. La proposta, che vede come primo firmatario Steger, "si auspica un rapido svolgimento dell'istruttoria legislativa, più volte avviata nel corso delle precedenti legislature, e la definitiva conclusione dell'iter parlamentare di un'iniziativa legislativa ormai non più procrastinabile".

"L'Italia - si legge in una nota congiunta dei due deputati - ha sottoscritto il trattato nel lontano 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica".

"Il recepimento della carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, in particolare dal consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi paesi al contesto europeo; si ritiene pertanto opportuno -concludono Steger e Manes - che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale". (ANSA).