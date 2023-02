Bonus social Vda, compensati debiti per 429 mila euro

Con la "compensazione legale dei debiti tributari sull'erogazione del contributo straordinario ai cittadini per l'energia, il cosiddetto Bonus Social Vda" sono state "verificate le posizioni di oltre 8.000 beneficiari del contributo che hanno comportato l'invio di 1.358 richieste di compensazione legale dei debiti, corrispondenti a 1.790 avvisi di accertamento non pagati spontaneamente, per un recupero di gettito pari a circa 429.000 euro. Si tratta di somme che, diversamente, sarebbero state iscritte a ruolo con maggiori costi e una fisiologica percentuale di incasso più bassa e più diluita nel tempo". Lo si legge nella relazione sull'attività svolta dalla Regione Valle d'Aosta nel 2022 per la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale. I debiti riguardano le tasse automobilistiche dovute e non pagate per l'anno 2020.

Più in generale la "compensazione legale dei debiti su somme erogate dalla Regione a diverso titolo" si è "sostanziata nell'inoltro alle strutture regionali di 1.645 richieste di compensazione legale di debiti tributari contestati in 2.298 avvisi di accertamento tributario, per il recupero di gettito complessivo di poco superiore ai 555.000 euro. Alla fine dell'anno erano state completate le operazioni contabili di incasso da compensazioni per l'importo totale di 161.221,56 euro". Riguardo "alle erogazioni - si legge - destinate al personale regionale, si segnala che, come già nel 2021, è stata attuata la compensazione dei debiti tributari sugli stipendi dei dirigenti, azione che ha coinvolto un dirigente regionale e un dirigente dell'amministrazione scolastica".

"Dai contatti intercorsi" dopo l'invio per conoscenza della "nota di richiesta di compensazione" si è registrato che "non di rado i cittadini hanno accolto positivamente l'iniziativa interpretandola quale semplificazione degli adempimenti a loro carico".