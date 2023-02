Scuola: Vda Aperta, politica affronti problemi personale

"La politica affronti immediatamente gli annosi problemi del personale scolastico, evitando di affidare l'ennesimo incarico ad Inva che rischia di non rispettare le tempistiche o caricando ulteriormente il personale già allo stremo e non valorizzato, prima che gli ingenti fondi del Pnrr si trasformino nel più grande spreco di quelle risorse indispensabili per una scuola davvero Futura". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta Aperta in merito al progetto "Futura - la scuola per l'Italia di domani" previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), "finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione".

"Non è chiaro cosa avverrà in Valle d'Aosta - prosegue la nota - dove il personale delle segreterie scolastiche, già pesantemente sotto organico e in difficoltà con le attività ordinarie, di fatto non potrà godere di incentivi, in quanto assunto con un contratto regionale. Si trova quindi di fronte a un ingiusto bivio: lavorare in situazione di stress psico-fisico o non dare l'indispensabile supporto in assenza del quale si prevedono ostacoli continui".

"Il problema politico - conclude Vda Aperta - ricompare puntualmente per categorie diverse (dai vigili del fuoco al corpo forestale, dalla motorizzazione civile ai centri per l'impiego), insieme ad alcune domande di fondo: fino a quando chi opera in Valle d'Aosta dovrà essere penalizzato? Fino a quando si chiederà di svolgere mansioni di estrema complessità, assumersi responsabilità e coprire i colleghi assenti con reggenze senza riconoscere un inquadramento diverso sia per il personale delle segreterie sia per i Capi Servizi di segreteria?".