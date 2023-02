Frane, 6,1 mln euro per quattro interventi in Valle d'Aosta

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha individuato quattro interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi in Valle d'Aosta. Sono stati definiti anche il cronoprogramma e l'importo di spesa.

"I quattro interventi - spiega l'Assessore regionale al territorio, Carlo Marzi - sono stati ritenuti prioritari e complessivamente comportano una spesa di 6.164.504,04 euro, di cui 5.300.988,65 euro finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e 863.515,39 euro a carico della Regione".

Gli interventi concernono opere di protezione da caduta massi a monte della strada regionale n. 47 per Cogne, in località Sisoret (2.009.846,04 euro), della regionale n. 44 della Valle del Lys, in località Steischlag, a Gressoney-St-Jean (due milioni di euro), della regionale n. 28 della Valpelline, in Località Toules Dessous (955.000 euro) e a monte della strada intercomunale Emarese-St-Vincent (336.142,61 euro).